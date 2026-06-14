セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ピクサーキャラクター」ぬいぐるみもふもふVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ピクサーキャラクター」ぬいぐるみもふもふVer. 登場時期：2026年6月12日より順次サイズ：全長約8×6×15cm種類：全4種（ロッツォ、サリー、レッサーパンダ メイ、エイ