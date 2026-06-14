広島市で講演する被爆2世で元外交官の久枝譲治さん＝14日午前原爆ドーム（広島市）の世界文化遺産登録から今年で30年を迎えるのを受け、登録の際に外国との交渉を担当した被爆2世で元外交官の久枝譲治さん（75）が14日、広島市で講演した。米国などが難色を示す中での粘り強い交渉の舞台裏を紹介。日本国内の機運が高まる中で「失敗が許されなかった」と重責の日々を振り返った。久枝さんは東京出身だが母が入市被爆者で、政府