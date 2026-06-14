アディダス期間限定フットボールパーク『adidas PLAY FREE PARK』が28日まで渋谷・宮下公園の多目的運動施設で開催。14日、同会場で行われたイベント「PLAY FREE SHOW」にフィギュアスケーターの坂本花織が登場した。【全身ショット】ド派手ネックレスを身につけて登場した坂本花織坂本はサムライブルーのユニフォームにインパクト抜群なネックレス、そしてダメージの入ったスウェットパンツというファッションにフラッグを持