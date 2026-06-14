犬が部屋のニオイを嗅ぐ理由 1.部屋の中の状況を把握するため 犬が部屋のニオイを嗅ぐのは、部屋の中の状況を把握するためです。 鋭い嗅覚を持つ犬は、部屋のニオイを嗅ぐことで、周囲の状況を把握しています。床のニオイ、家具のニオイ、空気中のニオイなどを嗅いでいます。 この部屋に誰が来たのか、この部屋で何が行われたのか、環境の変化は起きていないか、安全であるか、危険なことはないかなど、ニオイから