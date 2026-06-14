菓子卸最大手の山星屋の第73期・前期(2026年3月期)業績は、売上高が前年比5%増の3767億円、営業利益が7％増の52億8000万円を記録し4期連続の増収増益を達成した。5月20日、第69回ARISTA山星屋プロス会(プロス会)で猪忠孝社長が明らかにした。猪社長は、原材料価格の高騰・人件費の上昇・包材調達の不安定化など菓子業界を取り巻く厳しい環境に触れた上で「2025年度（前期）は多くのメーカーさまで新商品開発と供給拡大を目的