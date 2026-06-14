きょう（14日）、玉野市東野崎の県道で軽乗用車と自転車が衝突する事故があり、自転車の男性が死亡しました。 【現場の画像を見る】大破した自転車ひび割れたフロントガラス 警察によりますと、きょう午前11時過ぎ、玉野市東野崎の片側一車線の県道で、軽乗用車と自転車が正面衝突しました。この事故で自転車に乗っていた男性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、約1時間後、搬送先の病院で死亡が確認されました。 軽