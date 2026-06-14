森保監督が遠藤離脱について話した(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）優勝の大目標を掲げ、第2次森保ジャパンをけん引していた遠藤航（リバプール）。そのキャプテンがチームを離脱し、集大成となる大舞台に参戦できなくなったのは周知の事実だ。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る本人は離脱発表の数時間後に自身のSNSで代表引退を表明。アメリカに残された長友佑都