ノーヒッター、さらには完全試合も達成目前で幻となった山本(C)Getty Imagesまさにあと一歩で大記録の可能性は潰えた。現地時間6月13日に敵地で行われたホワイトソックス戦で、先発マウンドに立った山本由伸（ドジャース）は、序盤から四隅を丁寧に突く危なげない投球で相手打線を翻弄。8回2死まで一人の走者も許さずに、6日前の前回登板から脅威の45者連続アウトと、連続アウトのメジャー記録（46者）まであと1人と迫っていた