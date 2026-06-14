「西武１−０巨人」（１４日、ベルーナドーム）巨人が８度目の零敗で５カードぶりのカード負け越し。西武３連戦は計２得点しか奪えず、西武投手陣の前に完敗となった。先発の井上が苦しみながらも踏ん張り続けたが、１球に泣いた。立ち上がりには２死から連打を浴びるなど満塁を背負うも、最後は柘植を二ゴロ。二回には１死から三塁打を許したが、石井、桑原を連続で見逃し三振に斬って取った。さらに四回は１死二塁で渡部を