お笑いコンビ爛々のツッコミ担当、大国さんは2023年、悪性リンパ腫に。加えて脳炎を発症し、長期のリハビリを経て復帰を果たしている。言葉が出にくいなどの高次脳機能障害や、てんかんなどの後遺症が残る大国さんと復帰を待ち続けた相方の萌々さんに明るく支え合った日々を伺った。【写真】入院中も芸人魂は忘れない！持ちギャグで笑わせる大国さん搬送された時の記憶はない――2023年8月、体調不良で大国さんが救急搬送され、悪