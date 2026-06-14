女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。大ヒットドラマ主演後の“8年間の空白”について語った。山口は1996年の主演ドラマ「ロングバケーション」が社会現象となる大ヒットの後、8年間ドラマに一切出演しなかった。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「仕事をセーブされたんですか」と問うと、「全然セーブした記憶は全然ないんですけれど。『ロンバケ』終わった時に、ちょっ