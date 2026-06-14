◇第67回宝塚記念芝2200メートル（2026年6月14日阪神競馬場）上半期の中央競馬を締めくくる「第67回宝塚記念」が14日、阪神競馬場で行われた。武豊騎乗の2番人気メイショウタバルが道中2番手から抜け出し連覇を達成した。2着に1番人気クロワデュノール、3着に3番人気ダノンデサイルが入り、3連単は6040円。これを大阪本社・坂田高浩が◎〇▲、浜田公人が◎○△、達眼・鈴木康弘氏が◎▲〇、新谷尚太と匠・池江泰郎氏が▲