第67回宝塚記念で2連覇を達成したメイショウタバル。右は2着のクロワデュノール＝阪神競馬場第67回宝塚記念（14日・阪神11R2200メートル芝18頭、G1）2番人気のメイショウタバル（武豊騎乗）が2分12秒1で2連覇を達成し、G12勝目で重賞4勝目を挙げた。1着賞金は3億円。首差の2着は1番人気のクロワデュノール。さらに2馬身1/2差の3着は3番人気のダノンデサイルだった。