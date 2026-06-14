神奈川県座間市の高校3年の女子生徒（17）が殺害された事件で、県警は14日、司法解剖の結果、生徒の死因は、首を絞められたことによる窒息死だったと明らかにした。目立った外傷はなかった。県警によると、殺人容疑で逮捕された元交際相手の男（19）は、女子生徒のTikTok（ティックトック）を見て、交際に発展したとみられる。別れた後も複数回、復縁を迫っていたといい、復縁を断られたことが動機だったという趣旨の供述をし