「車輪疾駆の風々杯・Ｇ３」（１４日、玉野）１月に結婚した土井慎二（２９）＝岡山・１２７期・Ａ３＝と土井（旧姓・伊藤）柚姫（２３）＝岡山・１２８期・Ｌ１＝の結婚報告会が１Ｒ前に行われた。柚姫がウエディングドレス、慎二はスーツでバンクに登場すると、レース開始前ながらも、スタンドに集まった多くの競輪ファンが祝福の拍手。慎二は柚姫に「これまでで一番きれいです」と言うと「カッコいいです」と柚姫は返答し