6月14日、阪神競馬場で行われた上半期のグランプリ・宝塚記念（G1・芝2200m）は、武豊騎乗の2番人気、メイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）が連覇を達成した。【宝塚記念】武豊メイショウタバルが連覇達成！直前の大雨による重馬場も味方に快走…2週連続ユタカマジックが炸裂レース直線に大雨が降る大阪杯、天皇賞・春を制して、史上初の春古馬三冠がかかっていたクロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）は、直線でメイショ