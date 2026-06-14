女子プロレス「スターダム」１４日の後楽園大会のゴッデス・オブ・スターダム選手権は王者組「０２ｌｉｎｅ」のＡＺＭ（２３）、天咲光由（２４）組が、「ＦＷＣ」の葉月（２８）、コグマ（２８）組を下して初防衛に成功した。本来この王座戦は、５月の愛知大会で行われるはずだったが、天咲が体調不良で欠場したため、この日に持ち越された。決戦は序盤からＦＷＣのペース。葉月がＡＺＭにミサイルキックを放てば、コグマは天