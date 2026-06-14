【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの井上咲楽が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬のものを使ったシロップ作りを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「手先が器用」採れたて梅でシロップ作り◆井上咲楽、梅酒＆シロップ作り井上は「梅仕事2026」とつづり、採れたての梅を使い梅酒と梅シロップを作る様子を公開。梅のヘタを取り除き果実に穴を開けたり氷砂糖を混ぜたりと、真剣な表情で作