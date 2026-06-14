【モデルプレス＝2026/06/14】FANTASTICSの八木勇征が6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。渋谷109前での写真を公開し、話題となっている。【写真】LDH“国宝級イケメン「すれ違いたい」と話題の街中降臨ショット◆八木勇征、渋谷109前でのショットを公開八木は「明るい時間帯に渋谷に行くなんていつぶりだろう 環境音で溢れかえった街を俯瞰で見ると 本当にたくさんの人がいて この世の中は回っていってるんだなって感じてまし