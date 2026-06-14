【モデルプレス＝2026/06/14】女優の吉瀬美智子が6月11日、自身のInstagramを更新。自宅バスルームの様子を公開し、話題となっている。【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「オシャレ」と話題の豪華自宅◆吉瀬美智子、自宅バスルーム公開吉瀬は「自宅にて写真整理！購入したフレグランスディフューザーはバスルームへ」とつづり写真を投稿。「Home bathroom」とコメントが入った自宅のバスルームは、洗面台の横に広いカウンタース