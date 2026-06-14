年齢を重ねた肌は乾燥やくすみが気になるため、筆者はメイク時にハイライトが欠かせません。ツヤ肌の演出に便利なハイライトですが、昔から同じ入れ方を続けていると、逆に老け見えや古臭い印象に繋がってしまうこともあります。特に大人世代は、“光らせる”より“自然に影を飛ばす”ことが今っぽく見せるカギ。今回は、やりがちなNGハイライトと、アップデートの方法をご紹介します。◆やりがちなNGハイライトの入れ方1：Cゾーン