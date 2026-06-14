◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、クリストフ・ルメール騎手騎乗で５番人気のレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、勝ち馬から１秒６離れた７着に終わった。２４年有馬記念に続くグランプリ制覇はならなかった。ルメール騎手は２１年クロノジェネシス、２３年イクイノックスに続く当レース３勝目は