ふとした相手の仕草や言葉にキュンとする。それが恋をしたときの楽しみのひとつだという人も多いのではないでしょうか。でもときにはそれが、とんでもない憎悪に変わってしまうこともあるようです。◆出会ったその日に交際開始、健全な夜を過ごす人見知りで奥手だった水谷康平さん（仮名・30代）は30歳を過ぎ、意を決してマッチングアプリに登録。そこでのちに彼女となる智花さん（仮名・20代前半）と知り合います。智花さんは