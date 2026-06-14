女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026Jun」を行った。メインはゴッデス・オブ・スターダム王者組のAZM、天咲光由（02ライン）組がコグマ、葉月組を退けて初防衛に成功した。いきなり天咲が奇襲を見せるがコグマはなんとかしのぐ。葉月と連係で踏みつけ、エルボーで反撃。AZMにつなぐ。天咲のジャンピングエルボースマッシュ、コグマのビッグブーツ。葉月とAZMに交代し、ダイビング