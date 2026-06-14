JRAのGI「宝塚記念」が14日、阪神競馬場（兵庫・宝塚市）で開催され、直前に突然の豪雨となった。カンテレ『競馬BEAT』（後3：00）では、騒然となる競馬場の様子が映り、岡安譲アナが「こんなこと記憶にないですね」と表現するほどとなった。【動画】競馬のテレビ中継「こんなこと記憶にない」事態実際の映像宝塚記念の出走馬が入場する直前に雨がふりはじめ、一気に雨脚が強まった。芝は良から重へ。ファンファーレは生演奏