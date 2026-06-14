天皇の地位を安定的に継承していく方法を探ることが、喫緊の課題とされています。にわかに熱を帯びているのが、「男系男子」や「旧宮家の復活」です。8日、その議論が1つの節目を迎えました。【写真を見る】時代に翻弄される「宮家」歴史は明治時代から…「立法府の総意」をまとめていた全体会議の議長が「皇位継承資格」に言及森英介衆院議長「養子となった旧11宮家の男子は皇族にならないけれども、しかし男の子が生まれれば、そ