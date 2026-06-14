◇第67回宝塚記念芝2200メートル（2026年6月14日阪神競馬場）G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。昨年に続く連覇で、史上3頭目の快挙。鞍上の武豊は、先週の安田記念に続く2週連続G1制覇。レース後には凱旋門賞へ参戦表明した。ゲリラ豪雨で連覇を引き寄せた。横殴りの雨がレース直前に降り、馬場状態が「良」から「重」に変わった。急きょ、宝