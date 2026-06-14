西武が無失点リレーで競り勝った。五回に石井のソロ本塁打で奪った1点を守り抜いた。ワイナンスは七回途中まで4安打に封じて2勝目。救援3投手も好投でつなぎ、甲斐野は4セーブ目を挙げた。巨人は打線がつながりを欠いた。