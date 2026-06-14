楽天戦に先発し、7回無失点で5勝目を挙げた広島・岡本＝楽天モバイルパーク広島が2試合連続の無失点勝利。一回に大盛が先制の4号ソロを放ち、二回はファビアン、八回は坂倉の犠飛でそれぞれ加点した。岡本は7回2安打無失点で5勝目。楽天は三塁を踏めず、八回途中3失点の藤井を援護できなかった。