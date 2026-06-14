京都府京田辺市出身でモデル、俳優の大倉士門さん（33）の等身大パネルが、市役所2階の市民ロビーに登場した。同市初のPR大使就任から1周年を記念し、市が感謝の気持ちを込めて設置した。【写真】京田辺市PR大使の就任式で市長から任命書を受け取る大倉士門さん大倉さんは市内の大住小、大住中から南陽高（木津川市）を卒業。上京して読者モデルから活躍の場を広げた。昨年4月にPR大使に任命されると、市内のイベントにも積極