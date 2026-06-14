アイシン「コムセンター」刷新。展示される次世代ハイラックスサーフの技術を解説愛知県刈谷市のアイシン本社内にある展示館「コムセンター」が、2026年6月11日に改修を経て公開されました。過去の製品や挑戦の軌跡をたどる1階のヒストリーゾーンがリニューアルされたのに加え、2階では未来のモビリティ社会を体感できる展示が行われています。モーターショーに出展された車両を通じて、アイシンが提案する移動の価値と