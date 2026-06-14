＜宮里藍 サントリーレディス最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞今大会終了時点の結果で、7月30日〜8月2日に行われるメジャー大会「AIG女子オープン」（全英、ロイヤルリザム＆セントアンズGC／イングランド）出場権が確定した。【連続写真】インパクト直前までタメる！桑木志帆のダウンスイングがすごいここからチケットをつかんだのは5人。まず(1）大会優勝者及び2位の選手の資格で、勝者