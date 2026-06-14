サッカーFIFAワールドカップ2026、ニューヨーク近郊のスタジアムでの初戦が行われましたが、観戦にかかる費用の高騰が、観客を悩ませています。【映像】W杯 交通費やチケット高騰 観客から不満の声ニューヨーク・ニュージャージースタジアムで13日、初戦となるブラジル対モロッコ戦が行われました。マンハッタンからの鉄道運賃がおよそ2000円から1万6000円に値上がりするなど、高額な料金に批判の声も上がりました。ブラジル