◇プロ野球セ・パ交流戦 西武1-0巨人（14日、ベルーナドーム）巨人が西武に敗れこのカード1勝2敗となりました。巨人先発の井上温大投手は初回2アウト満塁のピンチをセカンドゴロで切り抜けると、2回の1アウト3塁の場面では石井一成選手を三振、桑原将志選手も連続三振。4回1アウト2塁でも連続三振を奪い無失点で切り抜けました。しかし5回、先頭の石井選手にフルカウントからの7球目、内角高めのツーシームをライトスタンドへ運ば