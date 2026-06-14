イランとの戦闘終結に向けた覚書の合意についてアメリカのトランプ大統領は「14日に署名の予定だ」と表明しました。イランは、14日ではないと否定しています。【映像】トランプ氏「14日に署名」表明も イランは日付を否定トランプ大統領は13日、イランとの覚書について「合意はあす署名の予定で、署名され次第、ホルムズ海峡は開放される」とSNSに投稿しました。高濃縮ウランについては「適切な時期に回収し、イラン国内であ