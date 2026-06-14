【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 vs 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）【画像】変顔やキメ顔も…W杯日本代表の「個性的すぎる公式フォト」サッカー日本代表は日本時間6月15日、FIFAワールドカップ2026のグループF第1節でオランダ代表と対戦。大事な大会初戦のスタメンを予想する。キャプテンだったMF遠藤航（リヴァプール）が6月11日、怪我によりチームを離脱。森保一監督は前日会見で、「メディカルス