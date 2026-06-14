「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）２番人気のメイショウタバルが名手・武豊の手綱に導かれ、２番手から鮮やかに抜け出して史上３頭目の連覇を達成した。２着は史上初の春古馬３冠を狙った１番人気クロワデュノール、３着には３番人気ダノンデサイルが入った。４着は思い切った逃げの手に出たコスモキュランダだった。メイショウタバルは、父ゴールドシップとの史上初の親子連覇達成となった。先週の安田記念Ｖ（シックスペ