アメリカの首都ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」からトランプ大統領の名前が取り外されました。【映像】「ケネディ・センター」 トランプ氏の名前を完全撤去13日未明、ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」の外壁から、去年12月に取り付けられたトランプ大統領の名前を外すため作業員が足場を組み立てました。施設は「トランプ・ケネディ・センター」に改称されていましたが、ワシントンの連邦地裁は先月