フランスで行われるG7サミットに合わせてヨーロッパを訪問中の高市総理大臣は、イギリスに到着しました。スターマー首相との首脳会談に臨みます。【映像】高市総理が英国到着 1.9兆円の投資合意へ会談では、イラン情勢の早期沈静化やホルムズ海峡での航行の安全確保に向けた連携を確認するほか、スコットランド東岸などでの洋上風力発電をめぐり、1兆9000億円規模の投資で合意する見通しです。また、日英伊3カ国で進める次期