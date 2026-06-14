水戸市で88歳の父親を殺害したとして54歳の息子が逮捕された事件で、父親がデイサービスから戻ってから3時間半の間に殺害されたとみられることがわかりました。【映像】連行される容疑者の様子無職の坂田武男容疑者（54）は水戸市内原町の自宅で父親の寅夫さん（88）の首を腕で絞めるなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、寅夫さんはおととい午後4時半ごろにデイサービスから戻ってきていて、3時間半後