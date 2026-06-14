お笑い芸人永野（51）が13日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。指原莉乃（33）のタレントとしての生き方について語った。指原は永野が映画監督を務めたことにふれ「肩書きを変える瞬間ってあるじゃないですか。それこそ（田中）みな実さんは、アナウンサーから俳優になったりとか。肩書を変える瞬間？いつか、プロデューサーなのか」と語った。永野は「芸能人としてどう生きたいか？ってやんわり聞こ