ドゴッ、ガガッ！ガツン、ガツンガツンッ!!車いす同士が激しくぶつかり合い、驚くほど大きな金属音がアリーナに響き渡る。ときには、そんな衝突音の直後、勢い余ってもんどり打つように、床に倒れ込む選手の姿も散見された。見慣れていない記者の目には少々危険で、むちゃな競技のようにも映るが……。「でもね、それがとっても楽しいんです」満面の笑みとともにこう話すのは、車いすラグビーの現役選手、羽賀理之さん（41）。羽