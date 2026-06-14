【モデルプレス＝2026/06/14】ヘラヘラ三銃士のまりなが6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫が作った料理を公開した。【写真】まりな「トロトロで美味しそう」夫お手製の本格スープ◆まりな、夫が作ったスープ披露まりなは「旦那っちがオニオンスープつくてくれた ロイホ越え」とつづり、黒い器に盛り付けられたオニオンスープを投稿。トロトロになるまでじっくり煮込まれた玉ねぎがたっぷりと溶け込んでおり、仕上げ