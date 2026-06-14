【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの渡辺満里奈が6月13日、自身のInstagramを更新。蛍光ピンクの衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】54歳元おニャン子「いつまでもスタイル抜群」ド派手スパンコール＆ピンクスカート姿◆渡辺満里奈、蛍光ピンクスカートから美脚ちらり6月10日に東京・SGC ホール有明で行われた大滝詠一のトリビュート公演「A Tribute to EIICHI OHTAKI」に出演した渡辺は、「衣装のピンクのドレ