【モデルプレス＝2026/06/14】明石家さんまが13日放送のMBSラジオ「MBSヤングタウン土曜日」（毎週土曜よる10時〜）に出演。6月9日に亡くなった女優の中村玉緒さんを追悼した。【写真】中村玉緒さん、2022年に更新された最後のインスタ投稿◆明石家さんま、中村玉緒さんを追悼さんまは、この日の冒頭で「ちょっと暗い話になるかもしれませんけども」と前置きしつつ「玉緒さん、俺とは『さんまのからくりTV』で長く一緒にやらせて頂