18日(木)頃から梅雨前線が本州付近に停滞しやすくなり、九州〜関東で雨の降る日が増えるでしょう。北陸や東北南部、東北北部でも次第に梅雨入りとなりそうです。向こう1か月は西日本や東日本で雨量が平年並みか多くなる予想です。梅雨の期間は豪雨による災害が起きやすい時期です。大雨への備えをしておくと良いでしょう。週後半から梅雨前線が本州付近へ北上18日(木)以降は梅雨前線が北上して、本州付近に停滞しやすくなるでしょ