◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、戸崎圭太騎手騎乗で３番人気のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は直線差し脚を伸ばしたがまたしても３着。Ｇ１・４連続３着で、２５年ドバイ・シーマクラシック以来、１年２か月ぶりの勝利はならなかった。同馬は昨年のジャパンＣから有馬記念、大阪杯と３戦連