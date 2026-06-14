◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１４日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が２−２の８回、２死二塁のピンチで外野手３人の守備位置をシャッフルした。左翼で先発の中川を中堅に回し、中堅の杉沢を右翼、右翼の山中を左翼へ配置。左打者・高寺の打球傾向に合わせての采配だったとみられる。一打勝ち越しを許す場面で、高寺の打球はセンター方向へ。中川がガッチリとつかみ、中飛で無得点に封じ