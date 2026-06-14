蒸し暑い日が増えてくると食べたくなる、サッパリしたひんやりスイーツ。今回は、ヨーグルトを丸ごと1パック使うレシピにフィーチャーしました。簡単にできてコスパも抜群です。 ▼型要らずでお手軽 水で戻したゼラチンと砂糖などをヨーグルトに混ぜ合わせたら、冷蔵庫で固めます。パックをそのままを使うから、ボリューム満点！お好みでマンゴーなどフルーツを添えても美味です。 ▼缶詰の汁まで活用！ ヨーグルトの白さにみ