◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人は交流戦最終戦で敗戦。西武との３連戦を１勝２敗と負け越し、１０勝６敗２分けで交流戦全日程を終了した。先発の井上が５回に石井に先制ソロを浴びた。援護したい打線は初対戦の右腕ワイナンスのシュート系の動く速球と独特の軌道のチェンジアップに無得点。ウィーラー打撃コーチが「シュートとチェンジアップが良く動いているね。強引に